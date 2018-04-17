Borsa Yönetiminden Vali Gül'e Ziyaret

Sivas Ticaret Borsası yönetimi, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde güven tazeleyip mazbatalarını alarak görevlerine başlayan Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Vali Gül ile bir araya geldi.

Yeni yönetimin Sivas'a ve borsa üyelerine hayırlı olmasını dileyen Gül, Sivas'ın bereketli topraklarıyla önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu ancak bundan tam manasıyla yararlanılabilmesi için herkesin işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.



Gül, Sivas'ın gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede tüm sivil toplum kuruluşlarının yanlarında olacaklarını ifade etti.

Hastaoğlu ise yönetim kurulu üyeleri ile sektörün gelişmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve her türlü konuda üreticilerin yanlarında olacaklarını aktararak, yeni yönetimin hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.