Borsa kapandı mı? Borsa en çok artanlar ve düşenler!

Borsa kapandı mı? Sorusu Euro, dolar ve altının değerlerini merak eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış kapanış saatleri merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa en çok artanlar ve düşenler!