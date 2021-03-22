Borsa kapandı mı? Borsa en çok artanlar ve düşenler!
Borsa kapandı mı? Sorusu Euro, dolar ve altının değerlerini merak eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış kapanış saatleri merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa en çok artanlar ve düşenler!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,66 puan ve yüzde 6,65 gerileyerek 1.427,33 puana indi. Borsa neden açılmadı? Borsa saat kaçta açılacak, açıldı mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.a
BORSA KAPANDI MI?
Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:58:20'de tek fiyat emir toplama, 11:03:20'de eşleştirme yapılacak ve 11:08:20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:58:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:08:20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:08:20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.
VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:08:20'da yeniden başlayacaktır.
Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
BORSA EN ÇOK YÜKSELENLER
- TRILC 31,32 28,48 9,97
- AVHOL 8,68 8,44 2,84
- DOCO 628,30 612,00 2,66
BORSA EN ÇOK DÜŞENLER
- INTEM
- MNDRS
- ULAS
- ISMEN
- VKFYO
- BRKSN
- MPARK
- MERIT
- YBTAS
- SNKRN
- ISBIR
- EKIZ
- DIRIT
- CMENT
- BRMEN
- RODRG
- OZRDN
- ORMA
- KLMSN
- FENER
- GOZDE
- CCOLA
- SMART
- DERIM
- NUGYO
- MZHLD
- EREGL
- KRONT
- AKSEN
- ISGSY
- DOKTA
- AKBNK
- AYGAZ
- KAREL
- INVEO
- YESIL
- MAVI
- SEKFK
- GOLTS
- SKTAS
- BURVA
- TBORG
- ISCTR
- BAGFS
- VERTU
- KFEIN
- EDIP
- YATAS
- KRDMB
- EMNIS
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