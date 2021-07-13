Bornovalılar Srebrenica'yı unutmadı

Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 1995 yılında katledilen 8 bin 372 Bosnalı Müslüman Bornova'da anıldı.

Çamdibi Atatürk Parkı içindeki Srebrenica Soykırım Anıtı önünde Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. 26 yıl önce yaşanan acılar, kırmızı karanfiller bırakılan anıtın bulunduğu alanda sergilenen resimlerle bir kez daha hatırlandı.

1995 yılında yaşanan Srebrenica Katliamı'nda yaşamını yitirenler, Bornova'da anıldı. Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki Srebrenica Soykırım Anıtı önünde Bornova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine;

Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehovic, Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Eren, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, meclis üyeleri, çok sayıda Balkan derneği ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırmızı karanfiller bırakıldı

Katledilen 8 bin 372 Bosnalı Müslüman anısına saygı duruşunda bulunulan anma töreninde İstiklal Marşı ile Bosna Hersek Ulusal Marşı okundu. Duygu dolu anların yaşandığı törende, Soykırım Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı. Tören alanında Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden Ayşegül Çetinkalp ve Aylin Telef'in 26 yıl önceki katliamı anlatan fotoğraflarından oluşan; "Ölüm yolunda barış için yürüyenler" isimli sergisi de açıldı.

Unutulan soykırım tekrarlanır

Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehovic, savaşı canlı yaşadığını belirterek, "Srebrenica söz konusu olduğunda konuşmak çok zor ama Bosna-Hersek'te yaşananların gelecek nesillere mutlaka anlatılması gerekiyor" diye konuştu. Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Eren, Srebrenica'nın 1. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük soykırım olarak tarihe geçtiğini vurgularken, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, "Aliya İzzet Begoviç'in; "Unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlattı ve 1995 yılında Avrupa'nın ortasında yaşanan insanlık dramının unutulmaması gerektiği ifade etti.

Kaynak: Bültenler