Bornova'ya yeni spor salonu

Bornovalılar, Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi içinde açılan salondan haftanın 6 günü yararlanabiliyor.

Kültür merkezi ve sosyal tesislerini daha aktif biçimde kullanmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, kültür merkezleri bünyesinde az kullanılan alanları spor salonu olarak değerlendiriyor. Hazırlanan proje kapsamında ilk etapta Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi içinde 15 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik fitness ve pilates salonu hizmete başladı. Kültür Merkezi'nin alt katı 106 metrekarelik pilates, 172 metrekarelik fitness salonu olarak yenilendi.

Haftada 6 gün

Haftanın 6 günü vatandaşlara hizmet verecek olan Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi içindeki fitness salonu pazar günleri kapalı olurken, merkezde haftada 2 gün de plates dersleri yapılacak. Vatandaşlar . hafta için 08:00-21:00, Cumartesi günleri ise 08:00-18:00 saatlerinde salondan yararlanabilecek. Saat 18:00'e kadar kullanımı olan üyeliklerde aylık 50 TL, saat 21:00'e kadar olan üyeliklerde ise aylık 100 TL alınacak.

'İhtiyaç ve taleplerine göre değerlendiriyoruz'

Hazırlanan projeler ile özellikle gençlerin ve kadınların spor yapmalarına daha fazla olanak sağlamak istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Belediyemizin bünyesinde bulunan tesisler ve kültür merkezleri içindeki yerleri değerlendirerek vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni çalışma alanları oluşturuyoruz. Bornovalılar bu merkezde eğitmenlerimizin kontrolünde spor yapabilecekler. Ayrıca projemizin bir sonraki adımına Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içinde devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

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