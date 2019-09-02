Borlu'da dere temizlik çalışmalarının ilk etabı tamamlandı

02.09.2019 16:51

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Köprübaşı'nın Borlu Mahallesinden geçen Şelekler Deresi'nde başlatılan temizlik çalışmasının ilk etabı tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde ikinci etabı da tamamlanacak çalışma ile dere yatağında biriken rüsubat uzaklaştırılarak taşkın riski ortadan kaldırılacak.

Muhtar Gökdemir; "Çalışmalar tamamlandığında mahallemiz nefes alacak"

Çalışmalar başlatıldığında sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Borlu Mahalle Muhtarı Yunus Gökdemir, "Çalışmalardan çok memnunum. İki kısma ayrılan derenin ilk etabı tamamlandı. 200 metrelik bir bölüm kaldı. Çalışmalar tamamlandığında mahallemiz nefes alacak" dedi.

Kaynak: Bültenler