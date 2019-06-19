Boris Johnson İngiltere'de başbakanlık yolunda üçüncü turu da farklı kazandı
İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifası ardından başlayan başbakanlık yarışında favori aday gösterilen Boris Johnson partisinin liderlik yarışında 3. turu da açık farkla önde kapadı ve koltuğa bir adım daha yaklaştı. Johnson oylarını arttırarak 313 milletvekilinin 143 oyunu kazandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından başlayan başbakanlık yarışında favori aday Boris Johnson, partisinin liderlik yarışında 3. turu da açık farkla önde kapadı ve koltuğa bir adım daha yaklaştı.
Muhafazakar Parti liderliği yarışında ilk turdan itibaren en yüksek oyu alan aday olan Johnson oylarını daha da arttırarak 313 oyun 143'ünü aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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