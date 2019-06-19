Boris Johnson İngiltere'de başbakanlık yolunda üçüncü turu da farklı kazandı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından başlayan başbakanlık yarışında favori aday Boris Johnson, partisinin liderlik yarışında 3. turu da açık farkla önde kapadı ve koltuğa bir adım daha yaklaştı.

Muhafazakar Parti liderliği yarışında ilk turdan itibaren en yüksek oyu alan aday olan Johnson oylarını daha da arttırarak 313 oyun 143'ünü aldı. Euronews.com'da Görüntüle