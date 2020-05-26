Bora Duran, 'Saklarım' adlı şarkısına Bodrum'da klip çekti
Bora Duran, sözlerini Murathan Mungan'ın yazdığı, beste ve düzenlemesini kendisinin yaptığı 'Saklarım' adlı şarkısına video klip çekti
26.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:18
26 farklı ismin Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözlerinde buluştuğu Pasaj & Garaj etiketli, "2020 Model" albümünün yeni video klibi; Bora Duran'ın bestesini ve düzenlemesini yaptığı 'Saklarım' şarkısı oldu.
GÜMÜŞLÜK'TE KLİP ÇEKİLDİ
Bodrum Gümüşlük'te Bora Duran'ın yönetmenliğinde cep telefonu kamerası ile çekilen video klip, muhteşem Gümüşlük manzaraları ve sanatçının performansının yer aldığı görüntülerden oluşuyor.
Kaynak: Snob Magazin