Bora Duran, 'Saklarım' adlı şarkısına Bodrum'da klip çekti Bora Duran, sözlerini Murathan Mungan'ın yazdığı, beste ve düzenlemesini kendisinin yaptığı 'Saklarım' adlı şarkısına video klip çekti

26 farklı ismin Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözlerinde buluştuğu Pasaj & Garaj etiketli, "2020 Model" albümünün yeni video klibi; Bora Duran'ın bestesini ve düzenlemesini yaptığı 'Saklarım' şarkısı oldu.

GÜMÜŞLÜK'TE KLİP ÇEKİLDİ

Bodrum Gümüşlük'te Bora Duran'ın yönetmenliğinde cep telefonu kamerası ile çekilen video klip, muhteşem Gümüşlük manzaraları ve sanatçının performansının yer aldığı görüntülerden oluşuyor.



