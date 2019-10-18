Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı

18.10.2019 12:12

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Booking.com şirketine karşı haksız rekabetin önlenmesi gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, internet üzerinden konaklama hizmeti pazarlayan şirketin haksız rekabete neden olduğuna hükmetti.



Booking.com'un "seyahat acenteliği" faaliyeti yaptığını tespit eden mahkeme, şirketin vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almayıp, "dijital ve sabit iş yeri" açma yoluyla faaliyette bulunarak, idari-hukuki denetimlerden kaçındığı ve iş şartlarına uymadığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle