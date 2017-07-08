Bony Yeniden Gündemde!

Aboubakar için yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamayan siyah beyazlılar, alternatif isimlere yönelmeye devam ediyor. Birçok ismin yer aldığı listeye Manchester City'li Wilfried Bony'nin de girdiği öğrenildi.



İngiliz devi, 28 yaşındaki golcü oyuncuyu bonservisiyle göndermek isterken Beşiktaş'ın ise kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca Bony, Manchester City'nin sezon başı kampına dahil edilmedi. Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçirmiş ve 11 maçta 2 gol atmıştı.



(Fotomaç)