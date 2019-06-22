Bongie, Destiny 2'de Lord of Wolves'un Gücünü Gecikmeli Olarak Düşürecek

Bongie, Destiny 2 oyuncularının şikâyet odağı olan Lord of Wolves pompalı tüfeğinin gücünün düşürülmesi konusunda çalışacağını belirtti. Güncelleme muhtemelen Temmuz ayında gerçekleşecek. Oyunun kreatif direktörü Luke Smith, silahın gücünü düşürmeye niyetli olduklarını ancak bunu hemen yapamayacaklarını belirtti.

Smith, GuardianCon 2019 süresi boyunca geliştirici ekibin başında çok iş olacağını ve bu yüzden ekibe daha fazla yüklenilmemesi gerektiğini belirtti. Ekibin sorumlulukları arasına bir de silah konusu eklenirse çok uzun saatler boyunca çalışılacağı göz önünde bulundurulduğunda güncellemenin Temmuz ayı içerisinde gönderilmesine karar verildi.

Paylaşılan bir blog yazısında Smith, silahın PC'deki PvP oyunlarında gerçekten çok güçlü olduğunu belirtti. Ekip, önceleri Lord of Wolves'un kullanımını yasaklamayı düşündü ancak daha sonra basit bir şekilde bir öğenin yasaklanmasının kendilerine göre olmadığını söyleyerek bu durumdan vazgeçti.