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Bomonti'de sürpriz doğum günü partisi

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Bomonti'de sürpriz doğum günü partisi

Hazal Kaya (31) doğum gününü eşi Ali Atay ve yakın dostları ile birlikte Bomonti'de bir mekanda kutladı. Yoğun çalıştığını söyleyen Kaya "Yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hem ben hem de Ali her gün sette. Bugün dostlarımızla bir araya geldik" dedi

Leyla ile Mecnun dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Ali Atay, bu yoğun dönemde çocukları Fikret Ali ile çok zaman geçirmediklerinden yakınırken "Fikret Ali kusura bakmayacak. Artık onun için çalışıyoruz sonuçta. Güzel iki proje geldi onları kaçıramazdım" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın doğum günü partisine Nur Fettahoğlu, Enis Arıkan, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimler katıldı.

Nur Fettahoğlu tercih ettiği mini elbiseyle geceye damga vurdu.

Bomonti'de sürpriz doğum günü partisi

Bomonti'de sürpriz doğum günü partisi

Bomonti'de sürpriz doğum günü partisi

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Haber: Bomonti'de sürpriz doğum günü partisi - Haberler Magazin
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