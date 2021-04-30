Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN