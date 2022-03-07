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Bomba yağarken sığınakta keman çaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da keman virtüözü, Rus ordusunun bombardımanından kaçarak sığınaklara inenlere 'Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)' isimli ünlü şarkıyı çaldı.

Ukrayna'da keman virtüözü, Rus ordusunun bombardımanından kaçarak sığınaklara inenlere 'Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)' isimli ünlü şarkıyı çaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 12 gündür devam eden saldırılarından kaçan siviller, sığınaklarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bir sığınakta kaydedilen videoda keman virtüözü, savaş mağdurlarına "Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)" isimli ünlü şarkıyı çaldı.

(İHA)

Bomba yağarken sığınakta keman çaldı

Bomba yağarken sığınakta keman çaldı

Bomba yağarken sığınakta keman çaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

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