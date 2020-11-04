Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı
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Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

04.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:20
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

Oyuncu Pelin Öztekin, gittiği eğlence mekanda yeni tanıştığı ileri sürülen bir erkekle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı. İkilinin gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün etkisiyle olay çıkardığı ve mekandan atıldığı ileri sürüldü.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in 33 yaşındaki kızı Pelin Öztekin'in gittiği mekanda alkolün etkisiyle olay çıkardığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

HERKESİN İÇİNDE ÖPÜŞTÜLER

Beyaz TV'de Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Samimiyeti ilerleten ikili, bir ara herkesin içinde öpüşmeye başladı.

Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

MEKANDA OLAY ÇIKARDILAR

Alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçıran çift, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen 33 yaşındaki oyuncu ve arkadaşları, ortalığı birbirine kattığı ileri sürüldü.

Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

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