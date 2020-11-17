Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün dizi çekimleri esnasında sürekli sorun çıkardığı hatta yardımcı yönetmenin üzerine yürüdüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü

Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, bu sefer skandal bir kavga haberiyle gündeme geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü, sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü. Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

ARAYA GİRENLER GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı. Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.