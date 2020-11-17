Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü
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Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü

17.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:13

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün dizi çekimleri esnasında sürekli sorun çıkardığı hatta yardımcı yönetmenin üzerine yürüdüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü

Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, bu sefer skandal bir kavga haberiyle gündeme geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü, sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü. Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

ARAYA GİRENLER GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı. Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü
Haber Yorumları (13)
TUPBA: Kendini miran sanmış
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ÜNLÜ: oyunculuk bile torpille olursa olacağı bu
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GUSTOR: Buna metod oyunculuğu denir öğrenin cahiller
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:32:08. #1.14#
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