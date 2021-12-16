Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bomba gibi patlayan tüp evi yıktı. Evde bulunan yaşlı çift, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Besni ilçesine bağlı Eğirli köyü Kocaispir mezrasında meydana geldi. Sultan Bulut (74) isimli yaşlı kadın kahvaltı yapmak için ocağın üzerine çayı koyarak tüpü açtı. Bir süre sonra tüpün söndüğünü fark eden yaşlı kadının çakmağı çakmasıyla birlikte tüpten sızan gaz patladı. Yaşanan patlamada ev yıkılırken, mutfakta bulunan Sultan Bulut ve oturma odasında bulunan eşi Mustafa Bulut (75) enkazın altında kaldı. Patlamayı duyan köylüler, enkazın altında kalan yaşlı çifti çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sultan Bulut'un vücudunda yanıklar olduğu, yaralıların bilincinin açık olduğu öğrenildi. Patlamanın etkisiyle yakındaki bir evin de camları kırılırken, bir otomobil zarar gördü. Patlamada yaşlı çiftin evi kullanılamaz hale geldi. Olay yerine Besni Kaymakamı Nazlı Demir gelerek jandarma ekiplerinden olayla ilgili bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN