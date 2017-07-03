Boluspor'da 3 Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, iç transferde Guido Koçer, dış transferde ise İshak Çakmak ve Gökhan Değirmenci ile sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Guido Koçer 1, Balıkesirspor'dan kadroya katılan orta saha oyuncusu İshak Çakmak ve Gaziantepspor'dan transfer edilen kaleci Gökhan Değirmenci ise 2'şer yıllık sözleşmeye imza attı.



Törende konuşan kulüp başkanı Necip Çarıkçı, yeni sezonun sakatlık yaşanmadan geçmesi temennisinde bulunarak, "Sezona iyi başlamak istiyoruz. İlk 2 için almamız gereken 6 futbolcu vardı. Bugün 3'ü ile anlaştık. İlk 2'yi zorlamak için diğer transferlerimiz de bir hafta, 10 gün içerisinde takıma katılacak." diye konuştu.



Yeni transferlerden İshak Çakmak, Boluspor'da daha önce de forma giydiğini ve kırmızı-beyazlı ekibe döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah yeni sezonda takımı hak ettiği yere çıkartırız. Ben saha dışında değil, saha içinde konuşmayı severim. İnşallah o sene bu sene olacak." ifadelerini kullandı.



Kaleci Gökhan Değirmenci ise hedefleri olan bir camiaya geldiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza maddi manevi fedakarlıklarda bulundukları için teşekkür ediyorum. Hedefleri olan bir camiaya geldiğimi düşünüyorum. Süper Lig yolunda benim de katkım olursa çok mutlu olacağım. Tabii ki bu, belirli bir grubun veya belirli kişilerin kenetlenmesiyle olmuyor, bütün şehrin kenetlenmesi gerekiyor."



Guido Koçer de takıma 6 ay önce katıldığını anımsatarak, "Tekrar burada oynayacağım için çok mutluyum. Giresun'dan sonra burada bana bu şansı verdikleri için, öncelikle geçen sezon için başkanıma ve hocama teşekkür ediyorum. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Geçen sezon yapamadık ama bu sene elimizden geleni yapacağız. Tekrar burada olmak güzel." şeklinde görüş belirtti.