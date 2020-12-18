Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı
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Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı

18.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:47
Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesine dev Türk Bayrağı asıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesine dev Türk Bayrağı asıldı.

Beldenin üst kısımlarında yer alan Akdağlar mevkiine Bölükyayla Belde Belediye Başkanlığı tarafından 25 metre yüksekliğinde Türk Bayrağı asılarak dalgalandırıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk Bayrağı göndere çekildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, şanlı Türk Bayrağının beldede dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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