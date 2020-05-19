BOLU Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor
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BOLU Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor

Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyorBOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası, baharla birlikte sarı kır çiçekleriyle doldu.

BOLU Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor
19.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:07

Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası, baharla birlikte sarı kır çiçekleriyle doldu. Yaylanın kendine hayran bırakan görüntüsü, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sarıalan yaylası kır çiçekleri ile kaplandı. Yaylanın doğal güzelliği eşsiz manzaralar oluşturdu. Büyük ölçüde boş ve sakin olan yayla, kuş sesleriyle yankılanıyor. Yaylada hayvancılık yapan çobanlar yüzlerce koyunu otlattı. Yayladaki doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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