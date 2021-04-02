BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İş makinesinin altında kalarak öldüBOLU'da, sokakta yürürken iş makinesinin çarptığı İbrahim Yılmaz (54) yaşamını yitirdi.

İş makinesinin altında kalarak öldü

BOLU'da, sokakta yürürken iş makinesinin çarptığı İbrahim Yılmaz (54) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Doğukan Canbek idaresindeki 34 0018 5187 plakalı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarptı. İş makinesi, yere düşen Yılmaz'ın başının üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Doğukan Canbek polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü
BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü
BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü
BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:42:13. #1.15#
title