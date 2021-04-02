BOLU İş makinesinin altında kalarak öldü

İş makinesinin altında kalarak öldüBOLU'da, sokakta yürürken iş makinesinin çarptığı İbrahim Yılmaz (54) yaşamını yitirdi.

İş makinesinin altında kalarak öldü

BOLU'da, sokakta yürürken iş makinesinin çarptığı İbrahim Yılmaz (54) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Doğukan Canbek idaresindeki 34 0018 5187 plakalı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarptı. İş makinesi, yere düşen Yılmaz'ın başının üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Doğukan Canbek polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı