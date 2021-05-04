Bolu'daki çiftçilerin "köstebek" mücadelesi
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Bolu'daki çiftçilerin "köstebek" mücadelesi

Bolu'daki çiftçilerin 'köstebek' mücadelesi
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçiler, tarlalarına ektikleri ürünlere zarar veren köstebekleri kurdukları tuzakla yakalıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçiler, tarlalarına ektikleri ürünlere zarar veren köstebekleri kurdukları tuzakla yakalıyor.

İlçeye bağlı cuma köyünde yaşayan Dursun Sarı, yonca ektiği tarlasındaki köstebekleri yakalamak için çalışma başlattı.

Köstebek öbeklerini çapa ve kazma yardımıyla kazan Sarı, deliklere kapan kurdu.

Dursun Sarı, tarlalarında köstebeklerin eksik olmadığını ifade ederek, "Bunlarla mücadele etmek çok zor. Ben de kurduğum tuzaklarla köstebekleri yakalıyorum. Köstebekleri yakalamazsam tarladan ürün alma şansım yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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