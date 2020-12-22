Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor

22.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:41

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ile Bakacak mevkilerinde etkili oluyor.

Yol güzergahında bulunan sis lambaları sürekli açık tutulurken, polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise sis Bolu Dağı Tüneli, Elmalık ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteriyor. Otoyolda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Öte yandan Bolu Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı da etkili oldu.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Bakan İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 09:41:22. #1.15#
title