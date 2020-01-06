Bolu Dağı'nda kar yağışı
100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Yumrukaya, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Bakacak, Seymenler mevkilerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bolu kent merkezinde ise kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.