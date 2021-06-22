Bolu'da zifte bulanan köpek tedavi altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde zifte bulanmış halde bulunan köpek, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde zifte bulanmış halde bulunan köpek, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Taşkesti beldesi yakınlarında yol kenarında zift içerisinde köpek olduğunu fark eden bir araç sürücüsü, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, vücudunun tamamı zifte bulanmış bitkin haldeki hayvanı, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine getirdi.

Köpek, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından ziftten arındırılarak temizlendi.

Sağlık durumu iyi olan hayvanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz