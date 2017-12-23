Bolu'da, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu

Bolu'da, kentin ekonomik düzeyinin arttırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla 'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu' düzenlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen foruma, Ak Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve işadamları katıldı. Şehirlerin ekonomik düzeyini arttırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla oluşturulan proje kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Ali Boğa, 2019 yılında yapılacak 2 ayrı seçimde her şehrin ayrı dinamiği ve özelliği olduğunu ifade ederek, Bilindiği gibi 2019 yılında 3 sonuç doğuracak 2 tane seçim var. Birisi mahalli idareler seçimi, diğeri de hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu süreçte 2019'a giderken Ak Parti Ekonomik İşler Başkanlığı olarak biz şunu düşündük. Her şehrin ayrı dinamiği, özelliği ve güzelliği var. Şehirlerimiz için 'Geçmiş 10-15 yıl içinde nelerden memnunlar', 'Şu anda devam eden projelerden hangilerinin bitmesiyle şehir rahatlayacak' bir de vizyon sorusu olarak önümüzdeki dönemde 'Bolu'da neyi arzu edersiniz' sorularını hazırladık dedi. Boğa, toplantının şehirlerinin gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti Burada geçmişteki durumu tespit edip, önümüzde devam eden projelerin hızlandırılması ve önümüzdeki dönemde de 'Bolu ne istiyor' hem kendisi için, hem de 'Türkiye ekonomisindeki yerini Bolu nasıl almak istiyor' Bunlar bizim vizyon sorularımız. Burada bulunan katılımcılar arasında öncelikler farklı olabilecek ama bu hiç kavgaya gürültüye, ya da endişeye neden olmasın. Puanlayacağız ve ortak akılla bu soruların cevaplarını değerlendireceğiz. Bolu'nun ortak aklının projesi olarak bunu biz Ankara'ya götüreceğiz. Bu toplantı bugün çok önemli. Yani Bolu geleceği ile ilgili çok önemli bir karar alınacak burada, ya da işaret gösterecek Konuşmanın ardından toplantı sunumların yapılmasıyla devam etti. - Kbolu