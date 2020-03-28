Bolu'da karantina yurdunda kalırken devleti aşağılayanlar gözaltına alındı
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Bolu'da karantina yurdunda kalırken devleti aşağılayanlar gözaltına alındı

Bolu'da karantina altında tutuldukları yurtta kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadeler kullanan 2 kişi gözaltına alındı.

28.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:24
Bolu'da karantina yurdunda kalırken devleti aşağılayanlar gözaltına alındı

Bolu'da yurt dışından geldikten sonra karantinaya alındıkları kız yurdunda, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, daha önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadelerde bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.

HIZLI TEST KİTLERİ KULLANILDI

Gözaltı kararı sonrasında yurda gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı kitlerle Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan testleri negatif çıkan şüphelileri, giydikleri özel kıyafetlerle yurda girerek, gözaltına aldı.

YURTTTA KALANLAR POLİSLERİ ALKIŞLADI

Şüpheliler yurttan çıkarıldığı esnada aynı yurtta kalan diğer vatandaşlar odalarının camlarına çıkarak polisi alkışladı ve şüphelilere tepkilerini dile getirdi.

Bolu'da karantina yurdunda kalırken devleti aşağılayanlar gözaltına alındı

GENÇ KIZLARIN EŞYALARINI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERDİ

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE YAYINI KAPATTI

Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı. Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.

Bolu'da karantina yurdunda kalırken devleti aşağılayanlar gözaltına alındı

BİR GRUP, YURDUN ÖNÜNE GİDEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı. Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi. Grup, burada Türk bayrağı açıp videodaki kişilere karşı söylemlerde bulundu. Yurtta kalan başka kişiler de protesto edenlere destek verdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ukrayna'dan ülkemize Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşımız, alınan idari karar gereği Bolu ilinde bir öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştır. Karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir. Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M.K.K. ve M.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK.'nın 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan derhal soruşturma başlatılarak, karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca titizlikle takip edilmektedir."

Bolu'da karantina yurdunda kalırken devleti aşağılayanlar gözaltına alındı

Haberin Videosu:

Marmara Bölgesi İli Bolu'da karantina yurdunda kalırken devleti aşağılayanlar gözaltına alındı

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Haber Yorumları (3)
TC: Nerden geldilerse oraya yollayin boyle hainler e ayiracak zamani yok bu devletin...
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SEBAHAT: Cok iyi olmus valla polis almis bunlari terbiyesizler!!!!
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YASİN: Alçak herif Adi
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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