Bolu'da kaçak kazı operasyonu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıbrıscık ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerin yaptıkları operasyonda, 4 kişi kazı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanlarında bulunan 1 yüzeysel arama cihazı, 2 dedektör, 2 kazma, 2 kürek, 2 balta ve 1 demir çubuğa el konuldu.

Kaynak: AA