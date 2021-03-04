Bolu'da çiğdem ve kardelenler çiçek açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da çiğdem ve kardelenler çiçek açtı

04.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:23
Bolu'da çiğdem ve kardelenler çiçek açtı

Bolu'nun yaylalarında karların erimeye başlamasıyla kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Bolu'nun yaylalarında karların erimeye başlamasıyla kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Göynük ilçesine bağlı Çubuk köyünün yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar erime başladı. Eriyen karların ardından baharın müjdecisi olan beyaz kardelen ve mor çiğdemler çiçek açtı.

Açan kardelen ve çiğdemler yaylalarda güzel manzaralar oluşturdu.

Çubuk köyünde yaşayan Şerafettin Sağıt, karların erimesi, kardelen ve çiğdemlerin açmasıyla baharın geldiğinin anlaşıldığını, çiçeklerin kendilerine açarak merhaba dediğini, kardelen ve çiğdemlerin yöre halkı tarafından çok sevildiğini ve korunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Berat Albayrak Necmettin Erbakan
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Caner Erkin Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da çiğdem ve kardelenler çiçek açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 12:26:47. #1.16#
title