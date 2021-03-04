Bolu'da çiğdem ve kardelenler çiçek açtı

Bolu'nun yaylalarında karların erimeye başlamasıyla kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Göynük ilçesine bağlı Çubuk köyünün yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar erime başladı. Eriyen karların ardından baharın müjdecisi olan beyaz kardelen ve mor çiğdemler çiçek açtı.

Açan kardelen ve çiğdemler yaylalarda güzel manzaralar oluşturdu.

Çubuk köyünde yaşayan Şerafettin Sağıt, karların erimesi, kardelen ve çiğdemlerin açmasıyla baharın geldiğinin anlaşıldığını, çiçeklerin kendilerine açarak merhaba dediğini, kardelen ve çiğdemlerin yöre halkı tarafından çok sevildiğini ve korunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin