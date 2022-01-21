Bolu'da bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisine ait tavuk kümesinin tavanında, uçmakta zorlanan yaralı kaya kartalını bulan Nazmi Turan, bir süre beslediği kartalı tedavisinin yapılması için Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İlk müdahalesi işletme müdürlüğü personeli tarafından yapılan kaya kartalı, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine verildi.

Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan yaralı kaya kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.