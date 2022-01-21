Bolu'da bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Bolu'da bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisine ait tavuk kümesinin tavanında, uçmakta zorlanan yaralı kaya kartalını bulan Nazmi Turan, bir süre beslediği kartalı tedavisinin yapılması için Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İlk müdahalesi işletme müdürlüğü personeli tarafından yapılan kaya kartalı, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine verildi.

Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan yaralı kaya kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Orman İşletme Müdürlüğü, Göynük, Tavuk, Bolu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title