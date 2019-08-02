Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.
Alınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.
Kurtulan inek, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Kurtulan inek, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: AA
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