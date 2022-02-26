Bolu'da aracın çarptığı köpek yavrusuna polis sahip çıktı - Haberler

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Bolu'da aracın çarptığı köpek yavrusuna polis sahip çıktı

AA, İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'da aracın çarptığı köpek yavrusuna polis sahip çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan köpek yavrusu polis ekiplerince tedavi ettirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan köpek yavrusu polis ekiplerince tedavi ettirildi.

Bolu Caddesi'nde bir aracın köpek yavrusuna çarptığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.

Yol kenarında bir köpek yavrusunun hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, Mudurnu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen köpek yavrusu, ilçede yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Hisarcık, Köpek, Polis, Bolu, Güncel, Haberler

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