Bolu'da 3 motosiklet çarpıştı: 4 yaralı Bolu'da 3 motosiklet çarpıştı: 4 yaralı Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 3 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu'da 3 motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

BOLU - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 3 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Yeniçağa ilçesi Nallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Ergin, Metehan Acar ve Mehmet Karadaş yönetimindeki 3 motosiklet, önlerinde seyreden ve aniden manevra yaptığı iddia edilen tıra çarpmamak ani hamle yaptı. Ani hamle yapan 3 motosiklet birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüjde bulunan bariyerlere çarpan motosikletlerin sürücüleriyle bir motosiklette yolcu olarak bulunan Emirhan Karagöz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre araç trafiğine kapatılan D-100 Karayolu İstanbul istikameti araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA