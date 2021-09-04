Bolu'da, 2 katlı ahşap ev ve ahır alev alev yandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve ahır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve ahır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Hacetler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazif Canalp'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatte kontrol altına alabildiği yangında 2 katlı ahşap ev ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı