Bolu'da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
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Bolu'da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Bolu'da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, 2 gündür haber alınamayan ve evine çilingir yardımıyla girilen Ulvi Eker ölü bulundu.

Bolu'da, 2 gündür haber alınamayan ve evine çilingir yardımıyla girilen Ulvi Eker ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta yalnız yaşayan Ulvi Eker'den (65) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eker'in yaşadığı eve itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zile basmasına ve kapıyı tıklatmasına tepki verilmemesi üzerine olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde Eker'in yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulvi Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eker'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Bolu'da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bolu'da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bolu'da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bolu'da 2 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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