Bolivya'yı şiddetli dolu fırtınası vurdu - Haberler
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Bolivya'yı şiddetli dolu fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bolivya'yı şiddetli dolu fırtınası vurdu

Bolivya'nın Tarija kentinde etkili olan şiddetli dolu fırtınasında sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, büyük maddi hasar meydana geldi.

Bolivya'nın Tarija kentinde etkili olan şiddetli dolu fırtınasında sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, büyük maddi hasar meydana geldi.

Bolivya'nın güneyindeki Tarija kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli dolu fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Sokak ve caddeler fırtına nedeniyle beyaza bürünürken, bazı bölgelerde yaklaşık 1 buçuk metre dolu birikintisi oluştu. Şiddetli selin meydana geldiği kentin birçok bölgesinde ev ve iş yerlerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, evlerin çatıları uçtu. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı kentte mahsur kalanlar polis tarafından kurtarıldı.

Kentteki tarım arazilerinin de dolu fırtınasında zarar gördüğü öğrenildi.

-İHA-

Bolivya'yı şiddetli dolu fırtınası vurdu

Bolivya'yı şiddetli dolu fırtınası vurdu

Bolivya'yı şiddetli dolu fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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