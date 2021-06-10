Bolivya meclisi karıştı! Vekillerin yumruklu kavgası kamerada

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da mecliste endişe yaratan görüntüler meydana geldi. Muhalif bir vekil ile iktidar partisinin vekili arasında çıkan yumruklu kavga kameralara yansıdı.

Bolivya meclisinin gündeminde eski devlet başkanı Evo Morales'e karşı yapılan toplu gösteriler yer alırken; muhalif bir vekil ile iktidardaki sosyalist parti vekili arasında tansiyon yükseldi.

YUMRUKLAŞTILAR

Taraflar önce sözlü atışmaya girdi, daha sonra birbirine yumruk salladı. İki vekilin kavgaya girişmesiyle meclis karıştı. Kürsünün önünde birçok milletvekili birbirine girdi, sükunet çağrıları karşılıksız kaldı.

"ŞİDDETİ REDDEDİYORUZ"

Saldırıya uğrayan iktidar vekili, olaydan sonra kameralar karşısına geçti. "Üstüme çullandılar, sırtımdan çektiler. Buna müsaade edemeyiz. Fiziksel, psikolojik ve sözsel şiddeti reddediyoruz. Artık ırkçı dönemlerde değiliz" dedi.

"TEK İSTEDİĞİMİZ SAYGI GÖRMEK"

İlk yumruğu sallayan muhalif vekil ise halktan özür diledi, iktidarın tavrına isyan etti: "Çok özür diliyorum. Tek istediğimiz saygı görmek. Bize suçlu ve katil demesinler, Senkata'da ölen Bolivyalıların acısını suistimal etmesinler. Yaşanan tüm trajik olayları açıklığa kavuşturmak hukukun sorumluluğundadır" diye konuştu.