Bolivya'da bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı - Haberler
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Bolivya'da bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı

AA - Haberler | Dünya
Bolivya'da bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinde, genç bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı. Başına gelen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini ifade eden kadının yaşadığı skandal sonrası olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldı. Olayın kıyma makinasıyla et çeken bir işçinin 2 parmağını kaybetmesi sonrası yaşandığı ortaya çıktı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Bolivyalı genç Estefany Benitez, yiyeceğinden insan parmağı çıkması üzerine, işletmeye şikayette bulunduğunu, ancak kendisiyle ilgilenilmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞAMIŞ

Olayı önce Facebook hesabından duyuran ardından da ulusal basına açıklamalarda bulunan Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

20 ŞUBEDE DE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolivya resmi haber ajansı ABI'de yer alan haber de, Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

ETİN DİĞER ŞUBELERE GİDİP GİTMEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Silva, kıyma makinasıyla çalışan ve günde 45 ila 80 kilo arasında et çeken işçinin 2 parmağını kaybetmesi üzerine, insan artığının karıştığı etten diğer şubelere gidip gitmediğinin araştırıldığını belirtti.

"İŞLETME TÜM ACİL DURUM PROTOKOLLERİNİ UYGULAMAYA KOYMUŞTUR"

Bolivya'da 20 şubesi bulunan işletmeden yapılan yazılı açıklamada ise "Bir çalışanımızın başına kazara gelen olay karşısında şirket, iyileşme aşamasında olan işçisinin sağlığını her zaman ön planda tutarak tüm acil durum protokollerini uygulamaya koymuştur" ifadesi kullanıldı.

AA - Son Dakika Haberleri
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