Bölgenin en büyük yazılım test etkinliği için geri sayım
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Bölgenin en büyük yazılım test etkinliği için geri sayım

Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük yazılım test etkinliği Uluslararası TestIstanbul Konferansı, bu yıl 11'inci kez "Test ve Test Otomasyonunda Robotik Süreç Otomasyonu" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Bölgenin en büyük yazılım test etkinliği için geri sayım
10.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:45

Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board – TTB) tarafından hayata geçirilen konferans, 8 Ekim 2020 tarihinde bir ilki gerçekleştirerek hibrit bir formatta hem sanal hem fiziksel platformlarda yapılacak. Toplam 6 Keynote ve 30 konuşmacının 25'in üzerinde oturumda katılımcılarla bir araya geleceği konferansta, Continuous Delivery, DevOps ve Yazılım Geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden Dave Farley, yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatıracak. Test.ai'nin ana mühendisi Tariq King de yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini anlatacak.

Yazılım test sektörünün en önemli etkinliklerinden Uluslararası TestIstanbul Konferansı bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilecek. Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board – TTB) tarafından hayata geçirilen konferans, 8 Ekim 2020 tarihinde bir kez daha sektör profesyonellerini ağırlayacak. Pandemi etkisiyle bir ilke de imza atılacak konferansta etkinlikler hibrit bir formatta hem sanal platformda hem Hilton Bomonti Hotel'de yapılacak.

Özellikle Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun en etkin yazılım test konferansı olarak bölgede yakından takip edilen Uluslararası TestIstanbul Konferansı'nda bu yıl yine kendi alanında öne çıkan düşünce liderleri ve sektör profesyonelleri konuşmacı olarak yer alacak. Dünyanın dört bir yanından katılacak 6 Keynote ve 30 konuşmacının 25'in üzerinde oturum ve bir panelde sektör profesyonelleriyle buluşacak.

Bu yıl konferansın ana teması Test ve Test Otomasyonunda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) olacak. Alt tema olarak da Sürekli Test, Sürekli Entegrasyon ve DevOps konuları ele alınacak. Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen'in "Sihire Karşı Test: Test Odaklı Geliştirme (TDD) Kodunuzdaki İllüzyonu Nasıl Bozacak!" açılış konuşmasıyla başlayacak konferansta, dünyanın önde gelen sektör uzmanlarından uygulamaların test süreçlerini tamamen botlar tarafından sağlayan Test.ai'nin ana mühendisi Tariq King, keynote konuşmasında yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini ve şirket olarak nasıl kullandıklarını anlatacak.

Continuous Delivery, DevOps ve Yazılım Geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden biri kabul edilen, danışman, kanaat önderi Continuous Delivery kitabının ortak yazarı Dave Farley,"Yazılım Mühendisliği: Zanaatkarlık Yeterli Değil" başlıklı keynote konuşmasıyla sektör profesyonelleri ve geliştiriciler için yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatıracak. Ayrıca Farley, konferanstan 1 hafta sonra da yazılım geliştirmede

önemli bir teknik pratik olan Deployment Pipeline konusunda İleri Seviye Deployment Pipeline Teknikleri Eğitimini virtual ortamda vererek bu alanda yetkinliğini artırmak isteyen IT profesyonellerine önemli bir fırsat sunacak.

Uygulama performansı izleme, yazılım geliştirme, yazılım testi, API testi ve API yönetimi için araçlar sunan SmartBear'de mühendislik direktörü olarak görev alan Andrii Dyznia da konferansın ilgi çekici konuşmacıları arasında yer alıyor. Candy Crush gibi dünyanın en çok satan oyunlarını geliştiren King'de mühendislik müdürü ve Spotify'da teknik program müdürü olarak görev alan Dyznia, konferansta "Dağları Yerinden Oynatabilen Ekip" başlıklı bir konuşma yapacak.

Yazılım testleri geliştiren Norveçli danışmanlık firması Promis Qualify'ın kıdemli test müdürü Christian Brødsjø, Norveç Oslo'da son teknolojiye sahip havalimanının testlerini gerçekleştirdi. Brødsjø, "Sınır Gökyüzü: Yeni Bir Havalimanı'nı Nasıl Test Edersiniz?" başlıklı konuşmasında 1 yıl boyunca ekibiyle birlikte havalimanı testlerini nasıl gerçekleştirdiklerini ve neler yaşadıklarını konferans katılımcılarıyla paylaşacak.

Expedia.com ve Hotels.com'un kalite mühendisliğini yapan Miro Barscocchi ise "Bir Kalite Mühendisinin Kod Yazması Gerekir Mi?" başlıklı konuşmasında kod yazmanın kalite mühendisinin hayatında yeri olup olmadığını sorgulayacak.

Kaynak: Bültenler

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