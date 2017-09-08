Bölge Hastanesi Yıl Sonunda Kadar Hazır Olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Gemlik Cihatlı Mahallesi girişinde yaptırılan 260 yataklı Bölge Hastanesinin yıl sonunda hizmete girecek.



Kaba inşaatı tamamlanan hastane binasında incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, 83 milyonluk dev yatırımın müteahhit firma tarafından 1 ay içinde kendilerine teslim edileceğini, çevre düzenleme çalışmaları ve eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte hastanenin yıl sonuna kadar hizmete gireceğini söyledi.



İsmail Aydın, hastane bünyesinde 67 yoğun bakım ünitesi, 4 ameliyathane ve acil durumlar için bir helikopter pisti bulunacağını da sözlerine ekledi.