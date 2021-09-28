Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olan ve 2005 yılında gerçekleşen Katrina Kasırgası, binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Kasırgadan etkilenen yapılardan biri de New Orleans kentindeki Six Flags lunaparkı oldu. 1800 kişinin öldüğü kasırganın ardından terk edilen ve artık kullanılmayan lunapark, harabeye döndü. Ancak sorun, lunaparkın harabeye dönmesi değil.

BÖLGE HALKI ŞİKAYETÇİ

Six Flags lunaparkı etrafında yaşayan vatandaşlar ise özellikle gece vakti gelen sesler nedeniyle bir hayli şikayetçi. Çok sayıda kaşif de ıssız parkın içerisine girerek keşif gerçekleştirdi. Hemen hemen hepsi, birilerinin kendilerini izlediği görüşünde birleşti.

FOTOĞRAFLAR HAYLİ ÜRKÜTÜCÜ

Lunaparkın son haline ilişkin fotoğraf kareleri de basına yansıdı. Fotoğraflarda terk edilmiş oyuncakların geldiği durum gözler önüne seriliyor. Kesik palyaço kafasının yere düştüğü görülürken, yıllar önce insanların üzerinde eğlendiği bir çarpışan arabanın da ağ tuttuğu görülüyor.

FİLM HALİNE GETİRİLECEK

Parkla ilgili yeni gelişmeler de yaşandı. Buna göre bir yapımcı, lunaparkın hikayesinden etkilenerek lunaparkı film yapma kararı aldı. Gizemli lunapark, önümüzdeki günlerde beyaz perdeye taşınacak.

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