Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor

ABD'nin New Orleans kentinde 1800 kişinin öldüğü Katrina Kasırgası'ndan etkilendikten sonra kapatılan lunaparktan gece sesler geldiği iddia edildi. Bölge sakinleri, sesler nedeniyle uyuyamadıklarını belirtirken, parkta garip varlıklar olduğunu düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olan ve 2005 yılında gerçekleşen Katrina Kasırgası, binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Kasırgadan etkilenen yapılardan biri de New Orleans kentindeki Six Flags lunaparkı oldu. 1800 kişinin öldüğü kasırganın ardından terk edilen ve artık kullanılmayan lunapark, harabeye döndü. Ancak sorun, lunaparkın harabeye dönmesi değil.

Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor

Six Flags lunaparkı etrafında yaşayan vatandaşlar ise özellikle gece vakti gelen sesler nedeniyle bir hayli şikayetçi. Çok sayıda kaşif de ıssız parkın içerisine girerek keşif gerçekleştirdi. Hemen hemen hepsi, birilerinin kendilerini izlediği görüşünde birleşti.

Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor

Lunaparkın son haline ilişkin fotoğraf kareleri de basına yansıdı. Fotoğraflarda terk edilmiş oyuncakların geldiği durum gözler önüne seriliyor. Kesik palyaço kafasının yere düştüğü görülürken, yıllar önce insanların üzerinde eğlendiği bir çarpışan arabanın da ağ tuttuğu görülüyor.

Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor

Parkla ilgili yeni gelişmeler de yaşandı. Buna göre bir yapımcı, lunaparkın hikayesinden etkilenerek lunaparkı film yapma kararı aldı. Gizemli lunapark, önümüzdeki günlerde beyaz perdeye taşınacak.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi

Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi

 Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı

Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Joe Biden Meral Akşener Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan
Spor Mustafa Denizli Salih Uçan Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 21:23:23. #1.11#