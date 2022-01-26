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Boğazkale'ye doğalgaz müjdesi

Boğazkale'ye doğalgaz müjdesi

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'dan ilçe halkına doğalgaz müjdesi.Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile İlçemize doğalgaz verilmesine karar verilmiş olup Belediyemiz öncülüğünde çalışmalarımız başlamıştır.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'dan ilçe halkına doğalgaz müjdesi.

Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile İlçemize doğalgaz verilmesine karar verilmiş olup Belediyemiz öncülüğünde çalışmalarımız başlamıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Fatih Dönmez Bey, Çorum Milletvekillerimize, MHP İl Başkanımıza, AK Parti İl Başkanımıza ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mesut Ocaklı, Boğazkale, Hisarcık, Doğalgaz, Yerel, Haber

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