Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi
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Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi

20.02.2021 08:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 08:13
Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi

OSMANİYE'de hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulunan sokak köpeğinin, çekilen röntgeninde boğazına kemik saplandığı belirlendi.

OSMANİYE'de hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulunan sokak köpeğinin, çekilen röntgeninde boğazına kemik saplandığı belirlendi. Yapılan operasyonla kemikler çıkarılırken, köpek, artık rahatlıkla mama yiyebiliyor.

İl merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kesmeburun köyünde hayvanseverler tarafından yapılan besleme faaliyetinde, bir sokak köpeğinin gıda tüketemediği fark edildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne götürülen köpeğin, boğazına kemikler battığı belirlendi. Burada, Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından müdahale edilen köpeğin röntgen filmi çekildikten sonra endoskopi kamerasıyla kemiklerin yeri tespit edilip, tek tek çıkartıldı.

Yaklaşık beş gündür su dahi içemediği tahmin edilen köpekte aşırı 'kaşektik' denilen açlık ve sıvı kaybı yaşandığının gözlemlendiğini belirten HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, acilen damar yolu açılarak sıvı takviyesinde bulunulduğunu söyledi. Daha sonra antibiyotik ve mineral desteği ile tedavinin devam ettiğini anlatan Laçinbala, "Endoskopi kamerasıyla yerini tespit ettiğimiz kemik parçalarını yine ağız boşluğundan çıkartarak, köpeğimizi ölümden döndürdük. Anestezinin etkisinin geçmesiyle birlikte beslenmeye başlayan köpeğimiz, gün ışımasıyla birlikte gözlerindeki ölüm umuda dönüşmüştü. Ona ikinci bir şans vererek, ölümden döndürdüğümüz için bugünü köpeğimizin doğum günü olarak kabul ettik. Köpeği bize getiren sosyal medyadaki 'Osmaniye Patileri' sayfasına ve bu imkanları veren HAYTAP Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvansever Merve Özden ise sosyal medya hesapları aracılığıyla yüzlerce sokak hayvanını sahiplendirdiklerini ve yüze yakın sokak hayvanının ise tedavisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çalışmalarımız gönüllülerimizin destekleriyle gönüllülük bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin" diye konuştu.


Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi
Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi
Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi
Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi
Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi
Boğazına kemik batan sokak köpeği tedavi edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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