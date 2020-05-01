Boğazına bağladığı su hortumu ile kendini 3.'üncü kattan boşluğa bıraktı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde boynuna bağladığı hortumla kendisini binanın 3'üncü katından aşağıya bırakıp intihar etmek isteyen Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin hortumu kesmesi sonucu açılan hava yastığının üstüne düştü.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde boynuna bağladığı hortumla kendisini binanın 3'üncü katından aşağıya bırakıp intihar etmek isteyen Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin hortumu kesmesi sonucu açılan hava yastığının üstüne düştü. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa Ö. yaşadığı 3 katlı binanın terasına çıktı. Boğazına su hortumu bağlayan ve intihar edeceğini söyleyen Mustafa Ö.'yü görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alanda önlem alıp hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken Mustafa Ö., hortumu boğazına dolayıp kendini terastan aşağıya bıraktı. Alt katın balkonundaki kişi Mustafa Ö.'nün bacaklarından tutup hayatta kalmasına yardımcı olurken, üst kattaki ekipler de Mustafa Ö.'nün boğazına doladığı hortumu kesti. Mustafa Ö. açılan hava yastığının üzerine düştü. Yaralanan Mustafa Ö. ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA