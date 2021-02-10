Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

10.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:19

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili "Biz gece yarısı işi bitiririz" ifadelerini kullanan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin "Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" şeklinde bir paylaşıma imza atan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.

FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımıyla Boğaziçi Üniversitesi protestolarının hedefindeki Rektör Melih Bulu başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çeken Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sözlerinin yankıları sürerken arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğraf karesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

İşte o fotoğraf karesi;

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları (7)
KİLİSLİ: Abavvvvv adam öküz gibiymis
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10: Bu resim ve olay ne alaka anlamış değilim
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EEEE?: ANLAMADIM AMA BU FOTOĞRAFIN NESİ HABER NİTELİĞİ TAŞIYOR? YA DA NEDEN OLAY OLMUŞ?
Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
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