Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili "Biz gece yarısı işi bitiririz" ifadelerini kullanan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin "Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" şeklinde bir paylaşıma imza atan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.

FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımıyla Boğaziçi Üniversitesi protestolarının hedefindeki Rektör Melih Bulu başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çeken Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sözlerinin yankıları sürerken arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğraf karesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

İşte o fotoğraf karesi;

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."