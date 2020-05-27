Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak, evde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak, evde ölü bulundu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak, evde ölü bulunduBURSA'da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak Coşkun (20), sokağa çıkma kısıtlamasında köylerine gidip, 4 gün sonra eve dönen ailesi tarafından ölü bulundu.

27.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:22

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak, evde ölü bulundu

BURSA'da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak Coşkun (20), sokağa çıkma kısıtlamasında köylerine gidip, 4 gün sonra eve dönen ailesi tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Coşkun, ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek için cuma günü Keles'e gitti. Ailesiyle köye gitmeyen ve evde kalan Burak Coşkun, kısıtlama günlerini tek başına geçirdi. Coşkun, hafta sonu komşuları tarafından balkonda mangal yaparken görüldü.

AİLESİ EVE DÖNÜNCE FARK ETTİ

Gittikleri köyden gece saatlerinde dönen İsmail ve Nezihe Coşkun çifti, oğulları Burak Coşkun'un uyuduğunu düşünerek kontrol etmeden uyudular. Saat 08.00 sıralarında kalkan anne Nezihe Çoşkun, oğluna bakmak için odasına girdiğinde Burak Coşkun'un hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Ailenin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Burak Coşkun'un cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Komşuların, mangalı balkondan odasına götürdüğünü söylediği Coşkun'un, sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak, evde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Haber
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hadise Serdar Ortaç Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak, evde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 13:22:39. #1.15#
title