Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinden 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinden 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

04.02.2021 00:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:11
Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinden 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

BİR GRUP ADLİYE ÖNÜNDE SLOGAN ATTI

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

30 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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