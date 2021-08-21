Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu
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Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinin yeni rektörleri atandı.

Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinin yeni rektörleri atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

İnci, aynı göreve Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasıyla 15 Temmuz 2021 tarihinde vekaleten atanmıştı.

Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.

Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Kurt, 2013'ten beridir Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev alıyor.

Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu
Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu
Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu
Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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