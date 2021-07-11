Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu
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Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu

Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu sert dalgalar sonrası Üsküdar'da bulunan bir kafeyi su basarken balıkçılara ait olan ahşap iskele ise parçalandı.

Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu sert dalgalar sonrası Üsküdar'da bulunan bir kafeyi su basarken balıkçılara ait olan ahşap iskele ise parçalandı. Dalgaların kafeyi vurduğu esnada kaçmaya başlayan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu savaş gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar sahil şeridindeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu. Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir an da sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İskele dalgalara dayanamadı, parçalandı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, "Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Norma hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı" diye konuştu. - İSTANBUL

Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu
Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu
Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu
Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu
Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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