Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi
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Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi limanda demirli olan tekneye çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

16.09.2020 07:13 | Son Güncelleme: 16.09.2020 07:35

İstanbul Boğazı'ndan geçen 70 metre uzunluğundaki "İ. Şengül" adlı yük gemisi, Kuruçeşme açıklarında saat 22.00 sıralarında akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti'ne yardım çağrısında bulundu.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Kıyıya yaklaşan yük gemisi, son anda durarak limanda demirli olan tekneye çarpmaktan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü ve KIYEM 4 botu yardıma geldi. Römorkör yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çekilen gemi Kumkapı açıklarında demirletildi.

Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi
Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi
Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi
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