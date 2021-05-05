Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy kaç yaşında? Boğaç Aksoy'un hastalığı nedir?
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Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy kaç yaşında? Boğaç Aksoy'un hastalığı nedir?

Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy kaç yaşında? Boğaç Aksoy'un hastalığı nedir?
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Arka Sokaklar oyuncusu yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Arka Sokaklar dizisinden ayrılma nedeniyle ilgili sessizliğini bozan Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy kaç yaşında? Boğaç Aksoy'un hastalığı lenfoma nedir?

Arka Sokaklar dizisinin genç yıldızlarından olan Boğaç Aksoy, lenfoma hastalığına yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Boğaç Aksoy takipçilerinden dua istedi. Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy kaç yaşında? Boğaç Aksoy'un hastalığı lenfoma nedir?

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan Aksoy, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi aldı. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahip. Her zaman eğitimine önem veren Boğaç Aksoy, oyuncu olmak ve yeteneğini geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evinde oyunculuk eğitimi aldı.

Yıllar önce Best Model of Turket yarışmasına katılan ve üçüncü seçilen Aksoy, Çılgın Dersane filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Genç oyuncu şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterini canlandırıyor.

Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı

BOĞAÇ AKSOY'UN HASTALIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

En son Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, lenfomaya yakalandığını duyurdu. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu

"Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.."

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenfositlerde (T hücreleri veya B hücreleri) başlayan kanser türüdür. Bunlar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan hastalıklarla mücadele eden beyaz kan hücreleridir. Lenfomada, lenf nodlarında, lenf damarlarında ve vücudun diğer organlarında anormal sayıda lenfosit meydana gelir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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